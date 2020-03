Aim: anche Monnalisa converte parte della produzione in mascherine

Il gruppo di moda per bambini ha consegnato il primo lotto (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mar - Monnalisa, leader nel settore childrenswear di alta gamma, quotata sul mercato AIM Italia rinnova la sua disponibilita' a fianco dell'emergenza COVID-19. Dopo aver disposto il 5% del ricavato delle vendite online sul proprio sito monnalisa.com, a favore delle urgenti necessita' della sua citta', Arezzo, la societa' ha deciso di destinare parte dei suoi sforzi produttivi alla realizzazione, di mascherine chirurgiche in TNT (tessuto non tessuto)

La scorsa settimana, Monnalisa ha consegnato il primo lotto di mascherine usa e getta di circa 2000 unita', alle amministrazioni e forze dell'ordine locali. Questa settimana una tranche di altri 4200 pezzi saranno consegnati alla USL Toscana Sud, per le necessita' del personale medico e paramedico. L'iniziativa solidale di Monnalisa e' stata supportata anche dalla omonima fondazione, MONNALISA ONLUS. 'Siamo particolarmente grati alla citta' di Arezzo, che amiamo moltissimo e che ha avuto un ruolo fondamentale nella nostra storia imprenditoriale. Ci sentiamo parte integrante di questa comunita', che include le famiglie di molti dei nostri collaboratori. E' giusto 'scendere in campo' e unire le forze, per supportare coloro che in questi giorni stanno lavorando per il bene di tutti; per questo abbiamo convertito parte della nostra produzione alla realizzazione mascherine chirurgiche in TNT', hanno dichiarato Piero Iacomoni, fondatore di Monnalisa, e Barbara Bertocci, direttore creativo.

Red-

(RADIOCOR) 31-03-20 11:01:58 (0248)SAN,FOOD 5 NNNN