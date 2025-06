AI: Trequattrini (Bankitalia), impatto per le banche sara' profondo

'il sindacato presidi il cambiamento garantendo equita'' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 giu - Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale avra' un impatto profondo sulle banche. Lo afferma Gianluca Trequattrini, funzionario generale e Segretario del Direttorio della Banca d'Italia, in un intervento al congresso del sindacato First Cisl.

L'intelligenza artificiale "potrebbe accelerare la riduzione dell'occupazione nel settore bancario - osserva - soprattutto in aree come la gestione del risparmio. Alcuni ruoli, come analisti e promotori, potrebbero diventare obsoleti. Tuttavia, puo' anche rendere i servizi finanziari piu' accessibili. I 'robo-advisor', per esempio, permettono di ottenere consulenze personalizzate anche con risorse limitate. E' una forma di democratizzazione della finanza ma va gestita con attenzione, perche' a fronte delle opportunita' vi sono rischi, sui quali da piu' parti si richiama l'attenzione, che riguardano la governance degli algoritmi, la responsabilita' dei provider tecnologici, la tutela della privacy.

Trequattrini ricorda che oltre il 92% delle banche italiane stanno investendo nella AI generativa. "I benefici attesi sono molti, maggiore efficienza, servizi migliori, piu' innovazione, governance rafforzata. Ma ci sono anche rischi, come la difficolta' a spiegare come funzionano gli algoritmi, la qualita' dei dati e la dipendenza da pochi grandi fornitori di tecnologia".

Secondo l'esponente della Banca d'Italia non si puo' saoere ancora con certezza quale sara' l'impatto finale dell'intelligenza artificiale sul lavoro, ma e' evidente che sara' profondo. E qui il sindacato puo' svolgere un ruolo: "presidiare questo cambiamento promuovendo formazione, garantendo equita', difendendo i diritti e proponendo regole nuove per un mondo del lavoro che cambia rapidamente, per costruire un ecosistema accessibile, integrato e competitivo". Secondo Trequattrini l'eccessiva influenza di un ristretto numero di grandi imprese tecnologiche rischia, infatti, di compromettere i vantaggi sociali dell'innovazione, aumentando le disparita', danneggiando il benessere collettivo e creando vulnerabilita' sistemiche".

