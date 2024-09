AI: Making Science prima a ottenere specializzazione da Google per generativa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 set - Making Science, societa' specializzata nella trasformazione digitale, che conta tre sedi anche in Italia, e' la prima realta' al mondo ad ottenere la Generative Ai Services Specialization da parte di Google Cloud Emea. Lo riferisce la societa' in una nota. Il riconoscimento premia Making Science per la capacita' di supportare i clienti nella sfida di sfruttare il potenziale dell'intelligenza artificiale generativa per il loro business, creando soluzioni personalizzate attraverso la piattaforma di sviluppo di Google Cloud Vertex Ai.

Lanciato nel maggio del 2023 e utilizzato soprattutto da clienti in ambito e-commerce e retail, questo strumento ha portato a un incremento medio dell'8% delle vendite e del 43% per quanto riguarda la visibilita' e il posizionamento web, con una riduzione del 90% dei costi.

Un'altra soluzione-chiave e' rappresentata da uno strumento basato sulla conversational Ai applicata al settore del real estate per migliorare l'esperienza di ricerca. Grazie alla tecnologia Retrieval-Augmented Generation (Rag), un agente immobiliare virtuale simula una conversazione 'umana' offrendo risposte rilevanti e personalizzate ai potenziali acquirenti, attingendo agli inventari dei beni immobili e ai parametri di Google Maps. "Una delle nostre priorita' e' guidare la crescita delle societa' con cui lavoriamo grazie all'impiego di tecnologie avanzate come la generative Ai", spiega A'lvaro Verdeja, Coo Cloud, Ai, Cybersecurity & Software Engineering di Making Science. "Con l'ottenimento di questa quinta specializzazione, abbiamo dimostrato ancora una volta che la scelta di associare la nostra capacita' di innovazione a partner come Google Cloud e' la chiave per continuare a sviluppare l'ecosistema in cui i nostri clienti operano".

Com-Sim

(RADIOCOR) 14-09-24 12:44:07 (0254) 5 NNNN