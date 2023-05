Agsm Aim: con Possamai sindaco torna 'monocolore' e guarda al risiko

Tra i possibili partner (alla pari) spicca Dolomiti Energia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 mag - Una Agsm Aim monocolore dal punto di vista politico e pronta a valutare possibili opzioni di consolidamento tra Trentino, Veneto e Lombardia. E' questo lo scenario che disegnano alcuni addetti ai lavori dopo la vittoria di Giacomo Possamai nelle elezioni amministrative di Vicenza, visto che anche a Verona, come noto, il sindaco Damiano Tommasi e' espressione del centro sinistra. Ben diversa era la situazione soltanto alcuni mesi fa, quando con Francesco Rucco (centro destra) alla guida di Vicenza si era aperto un profondo scontro tra i due soci sulla governance della multiutility.

Ora le condizioni sembrano completamente diverse. Una Agsm Aim con un azionariato compatto significa due cose.

Innanzitutto, come ricostruito da Radiocor, una societa' finalmente pronta a spingere sulla propria, di integrazione, visto che la fusione tra le municipalizzate di Verona e Vicenza e' si' ufficiale dal primo gennaio 2021, ma c'e' ancora parecchio da fare sotto il profilo delle sinergie e delle architetture societarie. Poi, ancora piu' importante, c'e' l'aspetto del potenziale consolidamento, che tre anni fa sembrava dover prendere la via di una joint venture industriale con A2A, poi bruscamente interrotta per l'opposizione della Lega. Ora l'idea sarebbe quella di guardare soltanto a operazioni alla pari, dunque con realta' simili in possesso di asset complementari, per esempio sul fronte delle rinnovabili. Per questo la strada maestra potrebbe essere la trentina Dolomiti Energia, con un occhio in prospettiva sull'altoatesina Alperia; senza dimenticare Tea Mantova, con cui ci sarebbe gia' un buon feeling, e Ascopiave, il cui presidente Nicola Cecconato ha piu' volte aperto di recente a un'alleanza con Verona e Vicenza.

Che

