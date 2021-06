Agroalimentare: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 9 giugno

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Conferenza stampa Ismea, lancio della IV edizione della Banca nazionale delle Terre Agricole. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli.

- tavola rotonda 'La Transizione Alimentare per Tutti: un obiettivo comune'. Ore 14,30. Partecipa, tra gli altri,Zitouni Ould-Dada, Deputy Director Office of Climate Change, Biodiversity and Environment (OBC), FAO; Fabio Rolfi, Assessore al Verde e Agricoltura della Regione Lombardia; Angelo Riccaboni, Coordinatore del Gruppo di lavoro sul Goal 2 (Zero Fame) di ASviS; Cristina Bowerman, Chef una stella MICHELIN di Glass Hostaria e Presidente di Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto; Christophe Rabatel, CEO di Carrefour Italia In streaming.

- nell'ambito dell'Innovation Agri Tour 2021, webinar 'L'innovazione corre tra i filari'. Ore 15,00.

- Benevento: evento Rummo di celebrazione del 175 anniversario e svelamento del francobollo dedicato. Ore 16,30. Presso lo stabilimento dell'azienda, in Via dei Grandi Maestri Pastai, 1.

