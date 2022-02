Agatos: jv in Sicilia per impianto biometano, progetto da 20 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 feb - Agatos spa, la holding del gruppo specializzato nella progettazione e realizzazione chiavi in mano di impianti di biometano, fotovoltaici e per l'efficientamento energetico, ha costituito una joint venture per l'ottenimento di un'autorizzazione e successiva realizzazione di un impianto di produzione di biometano con capacita' fino a 440 sm3/ora nel sud est della Sicilia. L'impianto sara' basato sul processo Biosip brevettato da Agatos. Tramite la digestione anaerobica delle matrici in entrata Biosip produrra' 440 sm3/ora di biometano. La societa' veicolo del progetto, costituita oggi dopo circa 6 mesi di sviluppo preliminare, e' detenuta al 70% da Agatos e al 30% suddiviso tra un'impresa agricola e un'importante cooperativa del settore ortofrutticolo del territorio. L'impianto verra' situato su un terreno agricolo attualmente di proprieta' di uno dei soci della 9jv. L'impianto sara' alimentato con sottoprodotti agricoli e con pollina che verranno forniti dalle aziende socie della JV. L'ottenimento dell'autorizzazione e' previsto entro la fine del 2022 e la messa in esercizio dell'impianto entro la fine del 2023. Questa operazione rientra nel Piano Industriale 2021-25 approvato e comunicato dalla Societa' nel mese di aprile 2021. Il valore del progetto tra autorizzazione, valore del terreno, e corrispettivo del contratto Epc per la realizzazione dell'impianto, e' oggi valutato in circa 20 milioni. Con la stessa compagine societaria e' stata inoltre creata un'altra JV per la commercializzazione dei sottoprodotti derivanti dal trattamento avanzato del digestato effettuato tramite la tecnologia Biosip che consente di gestire al meglio l'azoto contenuto nelle matrici in entrata.

