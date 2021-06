Affaritaliani.it: festeggia 25 anni e lancia AI Corporate

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 giu - Per festeggiare i suoi primi 25 anni, Affaritaliani.it lancia AI Corporate, nuova sezione dedicata a business, Csr, comunicazione aziendale e brand journalism. Affaritaliani.it e' stata la prima testata online, registrata in Tribunale nell'aprile del 1996. Ora AI Corporate nasce per rappresentare e cavalcare i nuovi trend della comunicazione: "Gradualmente affermatosi negli ultimi anni, il brand journalism e' ormai diventata una specializzazione richiesta a tutte le piu' importanti testate", spiega il neo-vicedirettore Lorenzo Zacchetti. "Con AI Corporate, sezione distinta da quella dedicata all'economia e dagli altri contenuti giornalistici - prosegue Zacchetti - raccontiamo il mondo delle aziende, dei manager e dei comunicatori utilizzando il brand journalism per veicolare uno storytelling denso di significati, dando la meritata evidenza alle aziende, dalle piu' grandi alle Pmi, spina dorsale del nostro Paese".

