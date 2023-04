Aeroporto Venezia: Zaia, nuovo masterplan strategico, avra' ricadute da 10 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 26 apr - "Questo masterplan dell'aeroporto di Venezia e' strategico per il futuro dell'intera regione. Un progetto da 2 miliardi di euro che ha ricadute dirette per 10 miliardi di euro entro il 2037 e una spinta ad una regione che dal turismo ottiene circa 18 miliardi di Pil".

Cosi' il presidente della Regione Veneto Luca Zaia durante la conferenza stampa tutt'ora in corso a Palazzo Balbi per la presentazione del Masterplan 2023-2037 di Save per l'aeroporto di Venezia.

"Abbiamo, l'orgoglio di ospitare il vero scalo italiano e un punto di riferimento per il turismo e il business di tutto il Nordest e non solo - ha aggiunto Zaia. - Uno scalo gestito magistralmente a cui si deve un contributo improntate ad un movimento turistico che porta in Veneto 73 milioni di turisti all'anno, di cui il 66% sono stranieri".

Col-ric

(RADIOCOR) 26-04-23 12:37:52 (0338)INF 5 NNNN