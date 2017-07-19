Aeroporto Genova: Musso, partnership si allarghi a Regione e Comune

"Numeri incoraggianti, investimenti futuri in tempi brevi" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 set - 'E' un passaggio intermedio molto importante che la partnership (attualmente al 60% dell'Autorita' di Sistema Portuale, al 40% della Camera di Commercio di Genova), si allarghi anche verso gli altri enti pubblici, quelli piu' rappresentativi del territorio della comunita' genovese e ligure, cioe' la Regione Liguria e il Comune di Genova. Questo mi sembra un passaggio intermedio importante verso una professionalizzazione anche nella compagine azionaria'. Lo ha detto Enrico Musso, presidente dell'aeroporto di Genova, in occasione della presentazione a Milano della 65esima edizione del Salone Nautico di Genova. 'Che la partnership della societa' di gestione dell'aeroporto vada verso un allargamento e, in tendenza, verso l'introduzione di un socio di mestiere, di un socio che sia un gestore aeroportuale professionale - ha continuato - e' la cosa che ancora manca per fare dell'aeroporto di Genova, qualche cosa di realmente all'altezza del Salone e di tante altre iniziative del territorio'. Il presidente ha sottolineato che nel primo semestre 2025 'l'aeroporto di Genova, per crescita percentuale, e' al sesto posto in Europa: la percentuale di crescita media degli aeroporti europei nello stesso periodo e' del 4,5%, quella dell'aeroporto di Genova del 19%. Gli investimenti ci sono, sono stati fatti e si stanno facendo, in buona parte sono ultimati o si stanno ultimando. Inoltre, siamo arrivati a 24 collegamenti su 12 paesi europei, che rappresentano una notevole crescita che ci da', anche sul fronte del traffico, dei numeri assolutamente incoraggianti.

Quindi, l'aeroporto di Genova sta crescendo e gli investimenti futuri saranno realizzati in tempi molto brevi'.

