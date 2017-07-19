Aeroporto Catania: Urso, da privatizzazione ci aspettiamo investimenti e crescita

'Lo stesso sia fatto per Palermo e Trapani' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 giu - 'Io credo che Catania finalmente possa davvero diventare la Milano del Sud, perche' potra' disporre di un aeroporto internazionale, che con gli investimenti privati, puo' giungere a competere anche con gli aeroporti di Milano. La privatizzazione riguarda sia l'aeroporto di Catania che quello di Comiso. E' un unico complesso aeroportuale e io mi auguro, l'ho detto prima, che possa lo stesso farsi nell'altro complesso aeroportuale della Sicilia Occidentale, cioe' di Palermo e di Trapani'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'assemblea Confindustria Catania. A una domanda su alcune preoccupazioni espresse per la privatizzazione, anche relative all'occupazione, il ministro ha replicato che 'la privatizzazione e' nel perimetro del Golden Power. E quindi attraverso l'esercizio del Golden Power, ove necessario, si possono porre tutte le prescrizioni per quanto riguarda investimenti, per quanto riguarda lo sviluppo e anche per quanto riguarda eventualmente la tutela occupazionale'.

'La Sicilia puo' diventare la piattaforma logistica aeroportuale dell'Europa nel Mediterraneo e cosi' attrarre sempre piu' turisti stranieri e investitori stranieri', ha aggiunto Urso, ribadendo che 'Catania puo' davvero diventare la Milano del Sud con una grande rete aeroportuale, con investimenti significativi: ce li aspettiamo dai nuovi operatori'.

Fla-

(RADIOCOR) 22-06-26 11:45:33 (0231) 5 NNNN