Aeroporto Bologna: premiato per misure sicurezza sanitaria varate per Covid-19

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 ago - L'Aeroporto Marconi di Bologna, primo aeroporto in Italia e tra i primi al mondo, ha ottenuto l'Airport Health Accreditation dall'Airport Council International (Aci) World e dall'Aci Europe. Il programma valuta le misure e le procedure sanitarie introdotte dagli aeroporti a seguito della pandemia Covid-19, in conformita' con le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (Icao) e in linea con l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa), il protocollo del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e le linee guida Aci Europe per una Healthy Passenger Experience negli aeroporti. "FIn dall'inizio dell'emergenza Covid-19 l'Aeroporto di Bologna ha messo in campo una serie di misure volte a ridurre al massimo possibile il rischio di contagio tra i passeggeri e i lavoratori dello scalo", ha detto Nazareno Ventola, amministratore delegato e direttore generale di Aeroporto di Bologna, dicendosi "molto soddisfatto di questo riconoscimento cosi' importante, che certifica il nostro continuo impegno per la sicurezza dei nostri passeggeri e della comunita' aeroportuale". Aci World e' l'associazione di settore che riunisce 1.960 aeroporti in 176 Paesi e Aci Europe e' la divisione europea di ACI World e raggruppa 501 aeroporti in 45 Paesi europei.

Ars

(RADIOCOR) 21-08-20 19:52:41 (0400)SAN,INF 5 NNNN