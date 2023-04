Aeroporti: TraWell Co rinnova contratto per assistenza bagagli a Olbia

Per la stagione estiva 2023 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 apr - TraWell Co spa, azienda di servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori (tra cui il servizio di lost luggage concierge fornito da Sostravel.com), ha rinnovato la fornitura dei servizi integrati di assistenza ai viaggiatori dell'aeroporto internazionale di Olbia per la stagione estiva 2023. L'aeroporto di Olbia e' il secondo dell'isola per traffico e principale porta d'accesso alla Sardegna nord-orientale. E' la scelta migliore per la Costa Smeralda, l'isola della Maddalena ed il golfo di Orosei. Si trova a 4 km. dal centro di Olbia, 30 km. da Porto Cervo e 60 km. da Santa Teresa di Gallura. Durante il periodo della concessione, l'offerta dell'aeroporto prevede di 3,7 milioni di posti in vendita su 73 destinazioni.

Com-Pan

(RADIOCOR) 12-04-23 09:56:45 (0165)INF 5 NNNN