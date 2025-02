Aeroporti: Sac, a Catania nuove rotte e 12 milioni di passeggeri nel 2024

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 feb - 'Il 2024 ha rappresentato un anno di crescita significativa per l'aeroporto di Catania, che si conferma tra gli scali piu' dinamici e in espansione del Paese. Con oltre 12 milioni di passeggeri l'anno scorso, l'attivazione di nuove rotte e il miglioramento continuo dei servizi, l'aeroporto rafforza il proprio ruolo strategico nel panorama nazionale e internazionale, consolidandosi come snodo essenziale per la mobilita' e il turismo in Sicilia'. Lo ha detto Nico Torrisi, ad di Sac, durante l'Airport Day, un evento congiunto tra Assaeroporti e le societa' di gestione associate, che ha visto coinvolti contemporaneamente 17 scali su tutto il territorio nazionale. 'Gli aeroporti di Catania e Comiso - ha continuato Torrisi - non sono solo infrastrutture di trasporto, ma veri e propri motori di sviluppo per il territorio. Grazie agli investimenti in corso e ai progetti di ampliamento, lo scalo etneo si sta trasformando in un'infrastruttura sempre piu' moderna ed efficiente, capace di rispondere alle esigenze di viaggiatori e operatori del settore. Il potenziamento dei collegamenti con i principali mercati favorisce la crescita del turismo, un comparto chiave per l'economia regionale e per l'internazionalizzazione della Sicilia'.

