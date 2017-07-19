Adr: Luiss, da masterplan Fiumicino 300mila nuovi posti di lavoro

Studio sul piano al 2046: vale 70 miliardi di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 dic - Lo sviluppo dell'aeroporto di Fiumicino vale 70 miliardi di euro e 300mila nuovi posti di lavoro. E' quanto emerge dallo studio presentato oggi alla Luiss sul masterplan del 'Leonardo da Vinci', redatto dal Centro di ricerca in Strategic change 'Franco Fontana' dell'ateneo. Secondo il rapporto, l'ampliamento infrastrutturale programmato da Aeroporti di Roma - investimento complessivo da 9 miliardi, integralmente autofinanziati - produrra' impatti economici e occupazionali 'di scala nazionale', con ricadute significative anche sui flussi turistici e sull'export. Il valore aggiunto generato dal piano, considerando le fasi di costruzione, gestione e sviluppo fino al 2046 (scadenza concessione), e' stimato in circa 70 miliardi. Gli effetti sul mercato del lavoro sfiorano i 300mila nuovi occupati, di cui 10mila gia' nella sola fase realizzativa entro il 2030. Lo studio quantifica inoltre i costi dei ritardi: ogni anno di slittamento del progetto comporterebbe una perdita per il Paese pari a 2 miliardi. Forte l'impatto territoriale: nel Lazio previsti 18 miliardi di valore aggiunto e 67mila posti di lavoro; nella Provincia di Roma 14 miliardi e 53mila occupati; nel Comune di Fiumicino 5 miliardi e oltre 13mila nuovi addetti.

Previsti anche benefici ambientali, tra cui riduzione del rumore fino all'80% grazie allo spostamento verso Est delle traiettorie di volo, e un parco archeologico da 85 ettari aperto al pubblico. Presenti all'incontro il Dean della Luiss School of Government, Gaetano Quagliariello, e l'ad di Adr, Marco Troncone.

Com - Mas.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 09-12-25 14:17:24 (0404)INF 5 NNNN