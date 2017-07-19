Adr: Aeroporto Fiumicino supera per la prima volta 50 mln passeggeri in un anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 dic - All'aeroporto di Roma Fiumicino e' stato raggiunto e superato, per la prima volta, il record storico di 50 milioni di passeggeri in un anno. Alle porte delle festivita' natalizie Aeroporti di Roma, societa' del gruppo Mundys, prevede di accogliere complessivamente altri 2 milioni di viaggiatori, a partire dal 22 dicembre e fino al 7 gennaio compreso, oltre ai 180mila attesi al G.B. Pastine di Ciampino. Per la prima volta il Leonardo da Vinci e' entrato nella Top 10 degli scali piu' connessi al mondo stilata dalla societa' specializzata Cirium. Il 2025 si chiudera', quindi, con oltre 51 milioni di passeggeri complessivi, registrando un aumento di oltre il 4% rispetto all'anno precedente, pari a piu' di 2 milioni di transiti aggiuntivi. Una crescita resa possibile dal network di 240 destinazioni, con oltre 30 nuove rotte inaugurate nel corso dell'anno verso 80 Paesi in tutto il mondo grazie a 100 compagnie aeree, inclusi sei nuovi vettori che, proprio quest'anno, hanno scelto di avviare le proprie operazioni su Roma Fiumicino.

