Adr: aeroporto Fiumicino miglior hub d'Europa per il nono anno consecutivo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 feb - Con il punteggio record di 4,64 (su una scala di valutazione che va da 1 al massimo di 5), nel 2025 Roma Fiumicino si posiziona al primo posto tra tutti i 124 aeroporti europei e tra i grandi hub europei e nord americani partecipanti al sondaggio, mentre si aggiudica tutte le categorie di premi: l'aeroporto ha infatti confermato, oltre al Best Airport, i riconoscimenti per Most Dedicated Staff, Easiest Airport Journey, Most Enjoyable e Cleanest Airport in Europa, primeggiando per la customer experience, dall'efficienza del viaggio all'accoglienza, fino a pulizia e comfort complessivo. Ciampino, invece, e' stato premiato come miglior aeroporto nella categoria tra i 2 e i 5 milioni di passeggeri e come Most Dedicated Staff. 'Questo riconoscimento e' innanzitutto un'ulteriore conferma del grande lavoro quotidiano delle nostre persone e di tutta la comunita' aeroportuale - ha dichiarato Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma -. Ed e' il frutto di una convinta politica di investimento nelle infrastrutture e di internalizzazione e governo delle attivita' operative piu' sensibili per la nostra utenza'.

