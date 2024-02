Acri: Palenzona, sosteniamo Azzone, Irrera sara' **nel consiglio** (RPT)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 feb - Fondazione Crt sostiene la candidatura del numero uno di Cariplo, Giovanni Azzone, alla presidenza dell'Acri e confermera' Maurizio Irrera **nel consiglio** dell'associazione. Lo ha rivelato il presidente dell'ente torinese, Fabrizio Palenzona, in un'intervista al Sole 24 Ore. 'Per quanto riguarda la precedente gestione di Acri non ho l'ansia di commentare le prestazioni di Profumo - ha notato ancora Palenzona -. Nei fatti, e' la prima volta che si elegge il presidente dell'Acri in quanto nella Prima Repubblica i metodi erano appunto quelli da Prima Repubblica. Dopo, grazie a Dio, le fondazioni hanno goduto per lungo tempo della presidenza di un fuoriclasse come Giuseppe Guzzetti. Il quale, come si addice ai regnanti, ha indicato in Profumo il suo successore'. 'In questo contesto ho ritenuto proporre alla Consulta delle Fob di Piemonte e Liguria, che ricordo rappresentano il 40% del patrimonio presente in Acri, un programma che una volta condiviso costituisse il metro per valutare l'operato dei nuovi vertici', ha aggiunto riferendosi al suo stessa "programma elettorale" per la presidenza dell'Acri. 'In Acri - ha concluso - Fondazione Crt e' ben rappresentata dal nostro vicepresidente vicario, Maurizio Irrera, che continuera' nel suo impegno'.

