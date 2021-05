Acquedotto Pugliese: utile 2020 a 20,8 mln, investimenti a 172,8 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 mag - Il cda di Acquedotto Pugliese, player nazionale nella gestione del ciclo idrico integrato - ha approvato il bilancio 2020 che vede un valore della produzione pari a 600,5 milioni di euro in crescita del 7% rispetto al 2019. L'utile netto supera per il terzo anno consecutivo i 20 milioni di euro e si attesta a 20,8 milioni, sostanzialmente in linea con il risultato del 2019. Con il piano di investimenti pari a 172,8 milioni di euro, in crescita del +8% rispetto al 2019, sono stati raggiunti benefici diretti e indiretti per la collettivita' pari a circa 2,3 miliardi di euro, sottolinea una nota della societa'. L'attenzione all'ambiente e' confermata dalle quasi 3.000 le tonnellate di CO2 risparmiate nel corso dell'anno. 'Per il terzo anno consecutivo - commenta Simeone di Cagno Abbrescia, presidente di Acquedotto Pugliese - l'utile netto supera i 20 milioni di euro a dimostrazione della gestione efficiente del Gruppo, nonostante la pandemia e grazie ad un'accelerazione del percorso di digital transformation dei processi aziendali. Un risultato raggiunto grazie al lavoro di squadra con il territorio ed al supporto del nostro azionista, la Regione Puglia, che ringraziamo per la fiducia e l'attenzione che rivolge ogni giorno all'operato di Acquedotto Pugliese".

