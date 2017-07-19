Acquedotto Pugliese: cambia governance con Comuni, eletto Comitato di Controllo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 dic - La Puglia procede a passo spedito, con l'ingresso dei Comuni, nella gestione pubblica della spa cui verra' affidato il Servizio Idrico Integrato anche per i prossimi 20 anni. Il cambio di governance e' nei due passaggi chiave delle ultime ore: prima l'elezione di 15 rappresentanti comunali nel Comitato di Coordinamento e Controllo di Aqp spa e poi il trasferimento delle azioni della stessa societa' ai comuni che, finora, hanno deliberato l'ingresso gratuito nel suo capitale sociale.

Il Comitato neoeletto avra', per 3 anni, funzioni di indirizzo e controllo tramite l'approvazione preventiva di piani, programmi strategici e bilanci e poteri ispettivi nei confronti dell'organo amministrativo, potendo anche prevedere modifiche statutarie ed emanare direttive vincolanti per gli organi sociali.

Quanto ai 6 comuni che finora hanno deliberato l'ingresso in Aqp - che per l'80% resta in capo alla regione Puglia - il piu' importante e' quello di Bari che ha discusso ed approvato, all'unanimita', l'acquisizione gratuita di 73.025 azioni di Aqp spa, per un controvalore nominale di 376.809 euro (pari allo 0,91 % dell'intero capitale sociale).

Ai primi 6 seguiranno altri comuni fino al 20% delle azioni di Aqp spa che, cosi', potra' divenire societa' in house alla quale i comuni, attraverso l'Autorita' Idrica Pugliese, affideranno nuovamente il SII. Quando tutti i 257 comuni pugliesi avranno deciso l'acquisizione delle azioni, la Puglia potra' dirsi un modello nazionale nella gestione pubblica dell'acqua.

Vru.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 30-12-25 15:45:48 (0389)PA,UTY 5 NNNN