Acf (Consob): nel 2025 decide risarcimenti a clienti per 7,6 milioni

In nove anni ha riconosciuto ristori per 172 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 giu - L'Arbitro per le controversie finanziarie, nato sotto l'egida della Consob dieci anni fa, ed operativo dal 2017, ha esaminato lo scorso anno 760 ricorsi dei quali il 42,7% e' stato accolto per un totale di risarcimenti riconosciuti pari a 7,6 milioni.

L'organismo presieduto da Gianpaolo Barbuzzi in nove anni di attivita' ha esaminato ha risolto 12.495 controversie, accogliendo il 61,6% dei ricorsi e riconoscendo risarcimenti complessivi per 172 milioni. Riguardo ai dati del 2025, l'Acf segnala che su 760 reclami pervenuti, 526 sono stati presentati da uomini (69,2%) e solo 221 da donne (29,1%). La geografia dei ricorsi e' la seguente: il Nord pesa per il 51,2% del totale, con la Lombardia da sola al 18,3%, seguita da Emilia-Romagna (11,7%) e Lazio (11,6%); il Sud e le Isole si fermano al 25,5%, il Centro al 21,6%.

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(RADIOCOR) 25-06-26 13:02:45 (0347) 5 NNNN