Acea: torna Scuola Educazione idrica, uso consapevole e tutela risorsa idrica -2

In nuova edizione contenuti multimediali e interattivi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 ott - L'iniziativa si arricchisce di nuovi contenuti multimediali e quiz interattivi per coinvolgere sempre di piu' gli studenti in modo dinamico e divertente. Tra le attivita' previste nell'edizione 2025-2026: formazione sul mondo dell'acqua in modalita' digitale su piattaforma dedicata e contenuti strutturati per le diverse eta' degli studenti coinvolti; visite guidate agli impianti del Gruppo; contest a premi, possibilita' di partecipare al contest con la produzione di un cortometraggio sull'acqua; tra i premi previsti la partecipazione gratuita delle scuole vincitrici alle diverse tappe dell'Acea Acqua Edu Camp, il tour sostenibile che unisce educazione idrica e vela, e dei voucher per l'acquisto di materiale didattico per le scuole.

L'obiettivo di Acea e' quello di promuovere una nuova educazione al risparmio idrico e ribadire il suo costante impegno per la difesa dell'acqua e dell'ambiente dinanzi agli scenari imposti dal cambiamento climatico e dal rischio siccita'. Questo percorso sara' anche l'occasione per presentare agli studenti il lavoro e le nuove tecnologie che il Gruppo impiega nel garantire la tutela e la qualita' di una risorsa preziosa come l'acqua e nella gestione del suo servizio idrico che raggiunge ogni giorno piu' di 10 milioni di persone.

