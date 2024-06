Acea: si allea con Acquedotto Pugliese nella gara per Acque del Sud

Rti tra le due utility in vista del bando per socio privato (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - Acea e Acquedotto Pugliese in partnership per partecipare alla prossima gara per scegliere il partner industriale di Acque del Sud, societa' nata a gennaio dalle attivita' ex Eipli (Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia) e controllata dal ministero dell'Economia e delle Finanze. In gara una quota fino al 30% del capitale da destinare a soggetti con funzioni di soci operativi e un ruolo di responsabilita' nella gestione. In vista dell'offerta Acquedotto Pugliese e Acea si costituiranno in raggruppamento temporaneo di imprese.

"Il primo e il secondo operatore dell'acqua in Italia vogliono unire le forze per l'importante operazione di apertura del capitale di Acque del Sud ma non solo per quella - ha detto l'amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo - Lo spirito dell'operazione e' quello di creare le basi per uno sviluppo alla luce del cambiamento climatico e di esigenza in prospettiva: l'acqua e' base dell'agricoltura, dell'industria che sta consumando in misura crescente e di tutto quello che riguarda le fonti energetiche innovative (dall'idrogeno al nucleare di quarta generazione, alle fonti rinnovabili). Ma riguardera' anche tutta l'intelligenza artificiale: le server farm che si stanno dislocando in tutta Europa necessitano di una risorsa idrica disponibile.

Vogliamo quindi unire le forze per affrontare un tema che sta diventando sara' sempre piu' rilevante".

"E' un accordo strategico che ci permette di partecipare insieme alla gara: faremo valere il fatto che abbiamo l'expertise massima perche' abbiamo gli adduttori di Acque del Sud e serviamo la Puglia, parte della Campania e della Basilicata. Aspettiamo il bando e vedremo di trovare le migliori risposte anche sotto l'aspetto economico-finanziario - ha detto Domenico Laforgia, presidente di Acquedotto Pugliese - Stringere un accordo tra i due leader italiani del settore dell'acqua e' una cosa utile: abbiamo un accordo precedente per scambiare le rispettive conoscenze, per fare ricerca e innovazione insieme, vogliamo crescere nel sistema e possiamo farlo e a competere solo se facciamo innovazione.

E' una prima collaborazione di carattere strategico che puo' portare a tante altre cose".

