Acea: sbarca in Calabria nel servizio idrico con acquisizione 80% di Kratos -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 ott - Acea Acqua contribuira' all'attuazione del programma di investimenti previsto dalla concessione e alla valorizzazione delle infrastrutture di collettamento e depurazione dell'area.

L'iniziativa conferma la strategia del Gruppo volta a sostenere il consolidamento del settore idrico nazionale e a promuovere modelli gestionali in grado di generare valore per i territori serviti. Acea e' gia' presente nel settore idrico in otto regioni italiane: Lazio, Umbria, Toscana, Molise, Campania, Valle d'Aosta, Liguria e Sicilia, con circa 11 milioni di persone servite. La presenza territoriale di Acea nel comparto idrico comprende attualmente: Lazio - Roma e provincia attraverso Acea Ato 2 e Frosinone e provincia attraverso Acea Ato 5; Umbria - attraverso societa' quali Umbra Acque, Umbriadue Servizi Idrici e SII Terni; Toscana - con partecipazioni in diversi gestori, tra cui Acque, Nuove Acque, Publiacqua, GEAL e Acquedotto del Fiora; Campania - attraverso Gori e Gesesa, oltre alla recente aggiudicazione della gestione del servizio idrico integrato nell'area sannita con Sannio Acque; Molise - attraverso Acea Molise; Liguria - attraverso Rivieracqua; Sicilia - attraverso Aretusacque; Valle d'Aosta - attraverso ISECO; Calabria - dal 1 ottobre 2026, attraverso l'80% di Kratos, con Geko Spa.

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