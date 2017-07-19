Dati
            Acea: Ragni, su nuovo Piano azienda e' pronta, presentazione con il nuovo cda

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 mar - "Per quanto riguarda il nuovo piano industriale, come abbiamo ripetuto piu' volte, la societa' e' pronta per poter ovviamente presentare al mercato un piano industriale, ma siamo alla fine della consigliatura e quindi un'eventuale presentazione verra' sicuramente posticipata con il nuovo consiglio d'amministrazione". Lo ha detto Pier Francesco Ragni, co-general manager di Acea, rispondendo durante la conference call sui risultati alle domande degli analisti sull'aggiornamento del Piano di Acea e sul management. "Anche perche' - ha aggiunto - ci sono ulteriori novita': la legge finanziaria ha dato l'opportunita' di estendere la concessione della nostra principale concessione idrica, quella del Lazio, di 10 anni e dobbiamo presentare un piano di investimenti; poi, sempre sul piatto c'e' il tema della rinnovo dell'estensione a vent'anni delle concessioni elettriche e anch'esse devono portare un nuovo piano di investimenti diverso da quello passato. Quindi l'azienda e' pronta con un piano industriale, le linee guida sono ben chiare e sappiamo dove andare pero' sui tempi saremo piu' precisi nel prosieguo".

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Acea 23,70 -1,25 17.10.33 22,94 24,06 24,00


