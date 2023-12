Acea: Palermo, focalizzati su sviluppo termovalorizzatore, lavoriamo a offerta

"Progetto non impattera' sul paesaggio" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 dic - "Siamo impegnati nello sviluppo del progetto che abbiamo presentato gia' a inizio dell'anno, grazie anche all'esperienza che abbiamo nel Lazio, dove gia' gestiamo il termovalorizzatore di San Vittore per il quale ora siamo a lavoro sulla quarta linea. Per Roma abbiamo realizzato un progetto che non impatta sul paesaggio e ne siamo molto orgogliosi. Ora ci stiamo focalizzando sul presentare una proposta coerente con quanto messo a bando". Lo ha sottolineato Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Acea, intervenendo all'evento "Roma locomotiva d'Italia - Capitale pulita". "Si tratta di un progetto molto importante che vede coinvolti non solo noi ma quello che riteniamo essere il meglio del know-how sia tecnologico che dell'esperienza in questo campo - ha proseguito il manager - La soluzione proposta, presentata dal sindaco Roberto Gualtieri, rappresenta un progetto all'avanguardia, una soluzione concreta che crediamo possa essere un valido contributo a risolvere e gestire tema dei rifiuti nella Capitale. Siamo fiduciosi e stiamo lavorando per presentare un'offerta'.

