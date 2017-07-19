Acea: Palermo, 'valutiamo l'ingresso in altre regioni'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 set - Acea sta valutando di proporsi in altre regioni italiane per offrire i suoi servizi. Lo indica l'amministratore delegato, Fabrizio Palermo. "Siamo entrati in nuove regioni al Nord e a Sud - ricorda interpellato a margine di un evento - sull'acqua e stiamo valutando l'ingresso in ulteriori regioni con un impegno sia nell'idrico che della parte elettrica con tutti i servizi". Il gruppo energetico controllato dal Comune di Roma ha portato i suoi servizi gia' in Umbria, Toscana, Campania, Sicilia, Molise e di recente in Liguria. Palermo ricorda anche il lancio, da zero, della societa' a.Quantum "che sta investendo molto nei progetti di robotica per il monitoraggio e manutenzione delle condotte".

Immancabile un riferimento al progetto del termovalorizzatore della Capitale. "E' partito, e' stata una vera battaglia, e' partito dopo 20 anni in Francia e' nel centro di Parigi, qui qualche polemica c'e'" afferma citando l'esempio francese per la presenza del top manager di Renault Italia nel corso della presentazione di un'iniziativa sulla mobilita' elettrica nella sede dell'Universita' Luiss Guido Carli. Palermo ribadisce che il termovalorizzatore di Roma "sara' un impianto molto innovativo a livello europeo e soprattutto contribuira' in modo significativo a risolvere l'annoso problema dei rifiuti su Roma".

