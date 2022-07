Acea: oggi a Roma l'Innovation Day 2022, focus su innovazione e sostenibilita' -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 lug - "Durante il secondo panel, 'Acea insieme per la transizione ecologica: risultati e nuove sfide', sono stati presentati invece i risultati dei tavoli di lavoro 'innosostenbili', avviati lo scorso febbraio. Un'iniziativa che si puo' sintetizzare con questi numeri: 3 mesi di lavoro, 10 partner tecnologici e universitari (Atos, Citrix, Google, Ibm, Microsoft, Salesforce, Polimi, Universita' Politecnica delle Marche, Cnr, Cnr Stems) 9 obiettivi SDG impattati, 14 progetti presentati per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e alla realizzazione di una societa' 'Net zero'. Diversi gli ambiti coinvolti come la tutela della risorsa idrica, il dissesto idrogeologico e la tutela del mare, la decarbonizzazione, la mobilita' sostenibile e gli hub coworking, infrastrutture e reti, biodiversita' ed economia circolare. Nel terzo panel, 'L'innovazione senza confini da Roma a San Francisco', alcune delle principali societa' italiane (Eni, Enel, Terna, Pelliconi, Mind The Bridge, ma anche l'Ania e la regione Sardegna), che hanno un avamposto di ricerca nella Silicon Valley, si sono confrontate sul ruolo delle startup e sui nuovi modelli di innovazione nazionali e internazionali. I lavori si sono conclusi con la 'Call4Startup al femminile', creata in collaborazione con il network 'La carica delle 101' e dedicata ai temi del welfare e della conciliazione tra vita professionale e personale, che intende favorire l'imprenditoria femminile".

'Con questa edizione itinerante dell'Acea Innovation Day - ha commentato la presidente del Gruppo, Michaela Castelli - abbiamo voluto coinvolgere i territori in cui siamo presenti per condividere un modello di sviluppo comune e per ribadire che la spinta all'innovazione e' innanzitutto un mindset, un approccio mentale necessario per rispondere alle sfide del futuro e ai nuovi scenari socio-economici. Questo modello di innovazione, che si basa sul coinvolgimento attivo e sulla diffusione di un paradigma culturale, e' parte integrante della strategia di crescita del Gruppo con l'obiettivo di offrire servizi sempre piu' efficienti, anche in termini di sostenibilita', nei settori dell'idrico, dell'energia fino al trattamento e alla valorizzazione dei rifiuti'.

