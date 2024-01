Acea Infrastructure: vinti 2 appalti nel Centro-Sud per 2,1 milioni totali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 gen - Acea Infrastructure, la societa' del Gruppo Acea che si occupa di progettazione e di servizi ingegneristici e tecnologici, si e' aggiudicata due gare d'appalto in Molise e in Puglia per un totale di circa 2,1 milioni di euro. La prima, indetta dalla societa' Grim, che gestisce il servizio idrico integrato in Molise, riguarda la progettazione e l'attuazione di tutte le opere per la tutela del territorio e della risorsa idrica attraverso la riduzione delle perdite nelle condotte, la loro digitalizzazione e il monitoraggio delle reti in tutto il territorio regionale. I lavori dureranno circa due anni e mezzo.

La seconda gara, indetta dall'Acquedotto Pugliese che gestisce 254 comuni, divisi tra Puglia, Basilicata e Campania, e porta l'acqua nelle case di circa quattro milioni di persone, riguarda il supporto tecnico, nella fase di esecuzione, a opere idrauliche, come serbatoi, camere di manovra, torrini piezometrici, impianti di depurazione, di trattamento dei rifiuti, di potabilizzazione, di sollevamento idrico e fognario, pozzetti di ispezione nonche' la realizzazione di nuove reti idriche e fognarie. La durata dei lavori sara' di quattro anni. Entrambi i progetti, inoltre, verranno realizzati attraverso l'uso delle tecnologie piu' avanzate che puntano non solo alla realizzazione di opere idrauliche all'avanguardia ma anche alla tutela e la valorizzazione della risorsa idrica.

Com-Sim

(RADIOCOR) 17-01-24 12:47:28 (0346)ENE 5 NNNN