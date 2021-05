Acea: Gola, su M&A dossier aperti su ambiente, no grandi operazioni fotovoltaico

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mag - Per quanto riguarda le M&A "stiamo lavorando in alcune operazioni nel mondo dell'ambiente, abbiamo alcuni dossier aperti ma ci sono ancora passaggi decisionali non banali e non mi sbilancio a dire che stiamo arrivando a chiudere, ma ci stiamo lavorando". L'amministratore delegato di Acea, Giuseppe Gola risponde, durante la conference call rispondendo alle domande degli analisti sui progetti di M&A.

"Sul fotovoltaico non stiamo valutando grosse operazioni nel mercato secondario mentre sul mercato primario andiamo avanti sullo sviluppo degli impianti; abbiamo circa 70 megawatt in fase di cantiere aperto ed entreranno in servizio sicuramente prima della fine dell'anno e una pipeline complessiva di circa 500 megawatt. E ricordo che il nostro obiettivo ". Alla domanda se gia' la societa' ha individuato partner finanziari per i progetti di deconsolidare gli asset del fotovoltaico, Gola ha risposto: "Abbiamo iniziato a lavorare al progetto ma siamo ancora in fase primordiale".

