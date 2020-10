Acea: Gola, con basket strategico Ebitda al 2024 puo' salire a 1,6 miliardi

Possiamo svolgere un ruolo importante in Recovery Plan (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 ott - "Per effetto del potenziale espresso dal basket strategico l'ebitda di Acea al 2024 potrebbe salire da 1,4 a 1,6 miliardi". Lo ha detto lp'amministratore delegato di Acea Giuseppe Gola che, presentando il piano al mercato ha indicato i vasri punti del basket strategico. "Innanzitutto il consolidamento nell'idrico delle attuali concessioni sulle quali Acea ha una quota di minoranza ed espansione nelle regioni di interesse e stiamo lavorando in Umbria e nel resto della Toscana con un impatto di 100 milioni sull'ebitda al 2024. Poi c'e' la distribuzione gas noi crediamo nello sviluppo e crescita di questo business perche' e' un business regolato che e' nel nostro dna e pensiamo alla partecipazione a gare su territori rilevanti con un impatto sui 20 milioni per l'ebitda 2024.

Nel settore waste, attesa una accelerazione del processo di consolidamento di mercato tramite ulteriori operazioni di M&A su frazioni di rifiuti e geografie strategiche per Acea, con 15 operazioni di M&A attese nell'arco di piano con un impatto sui 50 milioni".

Poi c'e' il capitolo del Recovery Plan. "Riteniamo che Acea possa svolgere un ruolo particolarmente importante nel sostenere il governo all'utilizzo del Recovery Fund per la realizzazione di grandi opere e di grandi infrastrutture, in particolare nel settore idrico e in particolare nel Centro-Sud Italia e in aree dove non sarebbe possibile investire con una struttura a tariffa regolata", ha detto Gola.

