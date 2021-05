Acea: attivo da domani hub a Roma per campagna vaccinale anti-Covid

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 mag - Sara' attivo da domani, in occasione degli Open Day Astrazeneca organizzati da Regione Lazio, l'hub Acea di piazzale dei Partigiani messo a disposizione della rete regionale da parte dell'azienda con l'obiettivo di dare il proprio contributo al Piano vaccinale anti Covid-19. Lo rende noto un comunicato della societa'. Il Gruppo, con la collaborazione dell'Unita' di Crisi Covid della Regione Lazio e della Asl Roma 1, ha allestito in brevissimo tempo presso l'Autoparco aziendale un centro vaccinale, dotato di 26 postazioni per anamnesi, 15 linee vaccinali e oltre 60 postazioni per la fase di osservazione.

