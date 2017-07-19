Abi: Patuelli a Bruxelles incontra Fitto e altri su priorita' settore bancario

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 dic - Il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, ha effettuato una serie di incontri istituzionali a Bruxelles sulle priorita' del settore bancario in ambito europeo. Lo rende noto palazzo Altieri. Il banchiere ha incontrato anche il Vicepresidente della Commissione europea e Commissario per la politica regionale e di coesione Raffaele Fitto. Patuelli ha avuto incontri con tutte le rappresentanze delle delegazioni italiane presso il Parlamento Europeo e delle Istituzioni tra cui il Mes, il fondo 'Salva Stati' guidato da Pierre Gramegna. Gli incontri, aggiunge il comunicato, si collocano nel quadro del continuo confronto dell'Abi con le piu' importanti istituzioni europee e con le personalita' di spicco del mondo europeo.

