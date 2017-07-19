Abi: Patroni Griffi nuovo Vicepresidente dell'associazione
Nominato oggi dal Consiglio dell'associazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 dic - Leonardo Patroni Griffi, Presidente di Banca Popolare di Puglia e Basilicata, e' stato nominato oggi, dal Consiglio dell'Abi Vice presidente dell'associazione di palazzo Altieri. Patroni Griffi si affianca cosi' agli altri Vice Presidenti che coadiuvano il presidente Antonio Patuelli: Gian Maria Gros-Pietro (vicario), Giampiero Maioli, Nicola Maione, Massimo Tononi e Camillo Venesio.
