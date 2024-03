Abi: lettera a banche su stop mutui in zone Friuli colpite da maltempo nel 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 mar - L'Abi ha inviato una lettera agli associati in cui segnala che e' stata pubblicata l'ordinanza della Protezione Civile con cui e' stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 24 ottobre e il 5 novembre 2023 nel territorio del Friuli-Venezia Giulia. Lo riferisce l'Abi in una nota. L'ordinanza recepisce i contenuti dell'accordo sottoscritto da Abi e dalle Associazioni dei consumatori per assicurare tempestivita' degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali.

