Abi: insediata la nuova commissione regionale Lombardia, Azzi presidente

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 apr - Si e' insediata la nuova Commissione regionale Abi Lombardia, con una riunione alla presenza del presidente della Confindustria regionale Giuseppe Pasini. Alessandro Azzi, presidente della Federazione lombarda Bcc, con delibera del comitato esecutivo dell'Abi, e' stato confermato presidente di Abi Lombardia per il prossimo biennio. Nel corso dell'incontro, spiega una nota, e' stata 'riaffermata la condivisione di un percorso comune con le imprese, soprattutto in un momento in cui ne va salvaguardata e innovata la competitivita' influenzata dai costi energetici e dalla necessita' di investimenti strategici'. 'In quest'ottica - ha dichiarato Azzi - le banche intendono affrontare con le imprese le sfide su sostenibilita', transizione e internazionalizzazione.

Occorre continuare a sostenere l'economia dei territori, fatta per lo piu' di piccole e piccolissime realta' produttive, e favorire la crescita dimensionale e patrimoniale delle Pmi per agevolarne l'accesso ai mercati'. La commissione, oltre che da Azzi, e' composta da Daniele Fulvio Pastore (vicepresidente di Abi Lombardia e direttore regionale Lombardia Nord di Intesa Sanpaolo), Marco Aldeghi (Banco Bpm), Hermes Bianchetti (Banca Valsabbina), Marco Bortoletti (UniCredit), Gian Luca Carnevale (Banco di Desio e della Brianza), Maurizio Dell'Acqua (Banca Mediolanum), Giacomo Ferrini (Credit Agricole Italia), Luca Gotti (Bper), Osvaldo Guerra (Banca Popolare di Sondrio), Aldo Lato (Credito Emiliano), Giuseppe Marino (Bnl BNP Paribas), Rossella Martino (Allianz Bank Financial Advisors) e Michele Pirovano (Mps).

