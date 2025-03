Aberdeen Investments: Trump e le politiche commerciali, scenari e rischi - PAROLA AL MERCATO

di Lizzy Galbraith* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mar - Il veloce succedersi delle azioni esecutive del presidente Trump, soprattutto in ambito commerciale, ci ha portato ad aggiornare i nostri scenari relativamente a diversi aspetti importanti.

Ora prevediamo che il tasso medio ponderato dei dazi statunitensi salira' ulteriormente al 9,1%. Assumiamo che saranno applicati dazi reciproci, anche se con varie eccezioni: dazi generali piu' elevati sulla Cina e dazi piu' specifici per settore, anche su UE, Canada e Messico.

E' inoltre aumentato il rischio di una politica commerciale ancora piu' destabilizzante. Il nostro scenario 'Trump senza freni' ipotizza che i dazi reciproci siano applicati in modo coerente e includano barriere commerciali non soggette a dazi, mentre l'USMCA crolla completamente. Cio' si traduce nei dazi statunitensi che raggiungono in media il 22%, superando i picchi degli anni '30.

I pochi progressi in materia di politica fiscale e immigrazione riflettono le divisioni in atto al Congresso. Ma ci aspettiamo passi avanti entro la fine dell'anno e manteniamo le nostre previsioni di un moderato allentamento fiscale e di un calo della migrazione netta.

Le azioni del DOGE hanno limitato le funzioni normative ancora piu' di quanto ci aspettassimo, anche se e' improbabile che la riduzione del personale si traduca in un significativo risparmio sui costi. La nostra ipotesi di base e' una riduzione del 10% della forza lavoro federale civile e una deregolamentazione incentrata sulle leggi ambientali e finanziarie.

Questo mix di provvedimenti ha causato un forte aumento dell'incertezza economica e ha compromesso il tema dell'eccezionalita' degli Stati Uniti nei mercati.

Riteniamo che i fondamentali dell'economia siano ancora solidi. Tuttavia, le nostre previsioni aggiornate sulle politiche di base e la diversa distribuzione dei rischi nelle nostre previsioni creeranno ostacoli alla crescita e all'inflazione per l'economia statunitense.

I possibili scenari di aberdeen Investments per Trump .Trump 2.0 (50% di probabilita') rimane il nostro scenario di base, in cui Trump agisce in base alle proprie priorita' politiche, ma non riesce a mantenere pienamente le promesse fatte in campagna elettorale. Ora ci aspettiamo ulteriori notizie in tema di tariffe, aumentando le tariffe medie ponderate degli Stati Uniti.

.Trump senza freni (35% di probabilita'): il presidente e il Congresso mettono in atto politiche piu' aggressive. Enfasi sugli elementi non-tariffari delle politiche commerciali reciproche, rendendo piu' difficili l'ottenimento delle concessioni.

.Trump pro-mercato (15% di probabilita'): il presidente si focalizza sugli aspetti del proprio programma favorevoli ai mercati, mentre molti delle dichiarazioni piu' aggressive in materia di commercio e politica estera si rivelano solo posizioni negoziali.

*economista politica di aberdeen Investments "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 16-03-25 13:45:40 (0265) 5 NNNN