Aberdeen Investments: strategie d'investimento, il credito a breve termine - PAROLA AL MERCATO

di Mark Munro* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 3 ago - In un contesto di mercato instabile, gli investitori sono sempre piu' orientati verso soluzioni che offrano stabilita' e rendimenti affidabili. Con la persistente incertezza legata a dazi, tensioni geopolitiche e rallentamento economico, cresce la domanda di strumenti in grado di combinare redditivita' e contenimento del rischio. In questo scenario, riteniamo che il credito investment grade (IG) a breve termine rappresenti un'opzione strategica per migliorare il rendimento, mantenendo al contempo liquidita' e stabilita' dei prezzi.

Perche' puntare sul credito IG a breve termine? Tutto ruota intorno alla qualita' degli emittenti. Rispetto alle obbligazioni ad alto rendimento, i titoli IG sono generalmente emessi da aziende di maggiori dimensioni, con posizioni di mercato consolidate, minore leva finanziaria, flussi di cassa piu' stabili e accesso agevolato ai finanziamenti. Queste caratteristiche li rendono piu' resilienti agli shock macroeconomici. Al contrario, i titoli high yield tendono ad appartenere a emittenti piu' ciclici e indebitati, quindi piu' vulnerabili in contesti economici difficili.

Estremita' della curva: un'opportunita' concreta La relativa piattezza della curva dei Treasury favorisce attualmente il credito IG a breve termine, in netto contrasto con il periodo 2020-2021, antecedente al ciclo di rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve. Gli investitori possono oggi trovare rendimenti interessanti anche sulle scadenze brevi, rendendo il credito a breve termine un'alternativa valida alla liquidita'.

Inoltre, la bassa duration di queste obbligazioni comporta una minore esposizione al rischio di tasso in caso di rialzi.

Durante cicli di riduzione dei tassi, come quello attuale, il credito IG a breve termine - a differenza della liquidita' - puo' offrire guadagni in conto capitale grazie all'aumento dei prezzi obbligazionari.

La forza della storia Il credito a breve termine ha dimostrato nel tempo una notevole stabilita'. L'indice ICE BofA 1-3 Year Global Corporate ha registrato un solo anno di rendimento negativo negli ultimi 28 anni (1997-2024).

Questa resilienza e' dovuta alla qualita' del credito IG e alla limitata sensibilita' delle scadenze brevi alle fluttuazioni dei tassi d'interesse, rendendo questi strumenti una scelta piu' prevedibile in contesti turbolenti.

Il nostro approccio di investimento In aberdeen Investments adottiamo una prospettiva globale, supportata da un'ampia rete di ricerca e da un team composto da 140 esperti che coprono circa 2.000 emittenti a livello mondiale. Da questo universo selezioniamo i titoli che rispondono ai criteri della nostra strategia short-dated, valutando attentamente duration e rating del credito.

A differenza di molte strategie focalizzate unicamente su Stati Uniti ed Europa, non ci limitiamo a un benchmark specifico. Cerchiamo le migliori opportunita' globali, inclusi emittenti di alta qualita' nei mercati emergenti e in Asia, ampliando cosi' il potenziale di rendimento e riducendo al contempo la volatilita' complessiva del portafoglio.

Privilegiamo: .Entita' pubbliche, come le utility .Aziende con forte focus domestico in economie in crescita, meno esposte a shock esterni (es. rinnovabili in India) Per incrementare ulteriormente i rendimenti, integriamo selettivamente nel portafoglio: .Titoli IG con rating BBB .High yield globali di alta qualita' .Titoli finanziari subordinati (soprattutto nei mercati sviluppati) .Obbligazioni di mercati emergenti e asiatici con buoni rendimenti corretti per il rischio La nostra gestione attiva ci consente di adattare rapidamente le allocazioni: aumentiamo l'esposizione in settori sottovalutati e riduciamo il rischio quando le valutazioni diventano meno interessanti.

Il risultato: un portafoglio con volatilita' contenuta (1-2%), rating medio A- e duration inferiore ai due anni.

Conclusioni In un mondo caratterizzato da forte incertezza, il credito investment grade a breve termine rappresenta una via prudente ma efficace per ottenere reddito e stabilita'. Con un approccio attivo e flessibile, e' possibile cogliere opportunita' interessanti nei mercati emergenti e asiatici, integrando selettivamente titoli con rating inferiore e obbligazioni high yield a breve scadenza per migliorare rendimento e diversificazione.

