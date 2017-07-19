Aberdeen Investments: mercati privati, cresce la selettivita' - PAROLA AL MERCATO

a cura Private Markets House View di Aberdeen Investments (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 lug - Dopo anni sostenuti da abbondante liquidita', capitale a basso costo e valutazioni in crescita, i mercati privati stanno entrando in una nuova fase, in cui la selezione degli investimenti diventa sempre piu' determinante. Dalla Private Markets House View di Aberdeen Investments emerge che le opportunita' restano interessanti, ma si concentrano sempre piu' su asset di elevata qualita', flussi di cassa resilienti e temi di crescita strutturale, in un contesto caratterizzato da una crescente dispersione dei rendimenti.

Un contesto macroeconomico piu' incerto L'economia globale continua a mostrare segnali di resilienza, pur in un contesto di rallentamento. Prevediamo per il 2026 una crescita del PIL pari a circa il 2,2% negli Stati Uniti, al 4,8% in Cina e al 6,8% in India. Restano tuttavia elementi di incertezza legati all'inflazione, alle tensioni geopolitiche e ai diversi orientamenti delle banche centrali, fattori che continuano ad alimentare la volatilita' dei mercati. In questo scenario, i mercati privati rafforzano il proprio ruolo come fonte di reddito stabile e di esposizione a trend strutturali di lungo periodo.

Private equity: meno operazioni, ma valutazioni ancora solide L'attivita' di M&A nel private equity ha rallentato nei primi mesi del 2026: negli Stati Uniti il valore delle operazioni e' diminuito del 18,3% rispetto al trimestre precedente, attestandosi a 260,2 miliardi di dollari, mentre in Europa il calo e' stato del 22,5%. Nonostante la frenata, gli asset di qualita' continuano a essere molto ricercati. Le valutazioni globali si mantengono infatti su livelli elevati, pari a 12,6 volte l'EV/EBITDA, mentre in Europa le operazioni di espansione (add-on) rappresentano ormai il 71,4% dei buyout, il livello piu' alto degli ultimi dieci anni. Cresce inoltre il peso delle operazioni sul mercato secondario, che hanno rappresentato circa il 19% dell'attivita' del primo trimestre.

In questo contesto, riteniamo che i rendimenti dipenderanno sempre meno dall'espansione dei multipli e sempre piu' dalla capacita' di selezionare i settori piu' promettenti, creare valore operativo e mantenere disciplina nelle valutazioni.

Credito privato: condizioni sempre piu' favorevoli per i finanziatori Il credito privato continua a beneficiare del progressivo ridimensionamento del ruolo delle banche nell'erogazione dei finanziamenti. Sebbene l'attivita' si sia ridotta, con 71 miliardi di dollari di prestiti diretti negli Stati Uniti distribuiti su 199 operazioni nel primo trimestre, il contesto resta favorevole per i finanziatori. Gli spread rispetto ai tassi di riferimento rimangono elevati, attestandosi intorno ai 509 punti base in Europa, mentre aumenta la dispersione tra i mutuatari piu' solidi e quelli piu' rischiosi. I tassi di insolvenza sono cresciuti solo moderatamente, passando dall'1,84% del terzo trimestre 2025 al 2,73% del primo trimestre 2026. Le opportunita' piu' interessanti continuano a concentrarsi nel segmento mid-market e nelle operazioni di credito piu' complesse, dove una selezione rigorosa puo' favorire rendimenti interessanti corretti per il rischio.

Red-

(RADIOCOR) 25-07-26 13:21:42 (0250) 5 NNNN