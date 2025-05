ABERDEEN INVESTMENTS: il commento sui colloqui commerciali tra USA e Cina - PAROLA AL MERCATO

di Paul Diggle* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 mag - 'Si tratta di un passo importante: stiamo assistendo a una riduzione dei dazi piu' significativa del previsto in seguito ai colloqui tra Stati Uniti e Cina. Considerando tutti gli elementi, stimiamo che il dazio medio statunitense applicato alla Cina sia ora pari al 27%. Di conseguenza, il tasso medio ponderato dei dazi negli Stati Uniti si attesta attorno al 12%, in netto calo rispetto al picco del 28% raggiunto subito dopo il 'giorno della liberazione'.

Con i negoziati ancora in corso, la questione chiave e' se si riuscira' a raggiungere un accordo completo che preveda una riduzione permanente dei dazi in cambio di concessioni reciprocamente vantaggiose. Pensiamo di si', probabilmente, ma a livelli di dazio che - pur ben al di sotto dei massimi - resteranno comunque superiori rispetto a quelli di inizio del secondo mandato di Trump (e forse anche superiori agli attuali). Anche se entrambe le parti hanno dichiarato al termine dei colloqui di non voler puntare a un 'disaccoppiamento economico', gli Stati Uniti hanno indicato 'cinque o sei settori strategici' (come il farmaceutico o l'acciaio) in cui intendono ottenere un 'riequilibrio strategico'.

E' chiaro che il Presidente Trump ha compreso che un embargo effettivo sul commercio tra Stati Uniti e Cina non e' economicamente sostenibile. L'amministrazione statunitense ha bisogno di 'successi' per modificare il sentiment dei mercati e l'opinione pubblica sull'andamento dell'economia. Negli Stati Uniti, l'ondata di incertezza ha avuto un impatto evidente sugli indici di fiducia, sebbene questo effetto stia ora cominciando ad attenuarsi. I dati 'hard' sono distorti dai dazi, ma e' probabile che il rallentamento economico sottostante sia solo all'inizio.

Al di fuori dei mercati finanziari, nell'economia reale, le imprese continueranno comunque a posticipare le decisioni di investimento. Tuttavia, tutto questo contribuisce probabilmente a ridurre alcuni dei rischi recessivi.

E' importante non trarre conclusioni eccessivamente ottimistiche: piu' i mercati salgono, piu' Trump potrebbe sentirsi in diritto di tornare a fare pressioni. E il rallentamento economico e' ancora agli inizi.

Nel resto del mondo, e' comunque in atto un rallentamento della crescita e una discesa dell'inflazione, sebbene non cosi' grave come si temeva immediatamente dopo il 'giorno della liberazione'. Ci aspettiamo quindi una crescita piu' contenuta, un'inflazione piu' bassa e tassi d'interesse inferiori, ad esempio nel Regno Unito.' *Chief Economist di Aberdeen Investments "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

