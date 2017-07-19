Aberdeen Investments: emergenti, orientarsi nell'odierno panorama commerciale - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 ott - Il trade-off per i consumatori I dazi vengono spesso presentati come strumenti per proteggere le industrie nazionali. Tuttavia, i loro effetti lungo la catena del valore sono piu' difficili da ignorare.

In molti casi, i dazi si traducono in costi piu' elevati per i consumatori finali, sia direttamente attraverso aumenti dei prezzi, sia indirettamente attraverso una minore efficienza.

Emerge cosi' una contraddizione fondamentale, al centro della deglobalizzazione: mentre i governi possono dare priorita' alla resilienza e all'autonomia strategica, i mercati rimangono sensibili ai costi e all'efficienza. Ne deriva un difficile equilibrio, in cui gli obiettivi economici e politici non sempre coincidono.

Per gli esportatori dei mercati emergenti, questa dinamica puo' rappresentare sia una sfida che un'opportunita', a seconda della loro posizione nella catena del valore.

Venti contrari alla crescita? Nonostante le preoccupazioni diffuse, finora l'impatto macroeconomico dei dazi e della frammentazione commerciale e' stato piu' contenuto di quanto molti avessero previsto. La crescita e l'inflazione non hanno subito le forti turbolenze che inizialmente si temevano. La tendenza di fondo rimane pero' chiara: le barriere commerciali e la minore integrazione tendono a pesare sull'attivita' economica complessiva, rendendo la deglobalizzazione una forza sfavorevole per la crescita globale e i volumi degli scambi.

La distinzione riguarda l'orizzonte temporale. Sebbene gli effetti immediati possano essere contenuti, l'impatto cumulativo di tensioni commerciali prolungate potrebbe diventare piu' significativo nel tempo.

Considerazioni finali Dalla deglobalizzazione non emerge una narrativa di arretramento bensi' una ricalibrazione. Le sfide sono concrete, dalla pressione sui margini alle interruzioni della catena di approvvigionamento al rallentamento della crescita del commercio, tuttavia, accelerano anche le tendenze che favoriscono l'adattabilita', il posizionamento strategico e la diversificazione regionale. Per i mercati emergenti, le implicazioni saranno tutt'altro che uniformi.

Il contesto attuale non riguarda tanto la fine della globalizzazione quanto l'ingresso nella fase successiva: un sistema piu' frammentato, piu' influenzato dalla politica, ma comunque profondamente interconnesso. La domanda, quindi, non e' se il commercio globale persistera', ma quali mercati emergenti siano meglio posizionati per cogliere i flussi commerciali ridefiniti.

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(RADIOCOR) 11-10-26 14:01:53 (0271) 5 NNNN