A2A: Tasca, coinvolgimento stakeholder e' leva strategica nella transizione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mar - 'Abbiamo da tempo lavorato sulla tematica dello stakeholder engagement, l'hanno scorso abbiamo fatto 14 incontri in 14 regioni italiane per incontrare i nostri stakeholder', ha proseguito Tasca. In particolare, ha spiegato che A2A ha 'adottato un paradigma culturale: i processi di transizione sono inarrestabili e il piano strategico, che contiene il piano industriale, non si poteva fare senza inserire elementi puntuali anche relativi al rapporto con i nostri stakeholder', quindi nel 'delineare la traiettoria degli investimenti nel rispetto della sostenibilita' implicava anche un rapporto con i territori'.

Sotto questo aspetto, Tasca ha ricordato che A2A e' 'il primo gestore di termovalorizzatori in Italia, tra cui quello di Acerra. Riusciamo a farlo ad oggi, con un rapporto con i territori condiviso. Questo non vuol dire che non ci sia a volte conflitto e confronto ma lavoriamo sui territori con spirito di dialogo'. In questo quadro, 'l'attivita' di misurazione del coinvolgimento degli stakeholder crediamo sia un percorso inevitabile' e 'le aziende devono avere un ruolo fondamentale', perche' alla luce delle 'poche risorse' di cui dispone lo Stato e considerando che 'questa situazione ci caratterizzera' per diversi anni', 'credo che una parte fondamentale dell'attivita' che una volta era fatta dallo Stato debba essere fatta dalle imprese, con discesa in campo e ascolto del territorio'.

'Il dialogo con tutti gli stakeholder rilevanti e' diventato un asse portante del modello di impresa contemporaneo e costituisce uno strumento essenziale per una creazione di valore che tenga conto della sostenibilita' ambientale e sociale. Le analisi di Assonime mostrano un impegno crescente delle imprese in questa direzione ma anche l'esigenza di rafforzare l'integrazione del dialogo con gli stakeholder nella definizione delle strategie e del modello di business. In questo senso va la raccomandazione del Comitato per la Corporate Governance dello scorso dicembre che invita le societa' quotate ad adottare una specifica 'politica di stakeholder engagement' nella quale il consiglio di amministrazione svolge una funzione fondamentale di indirizzo e di monitoraggio', ha aggiunto il direttore generale di Assonime, Stefano Firpo, concludendo che 'l'esperienza sviluppata da A2A e' estremamente interessante, e' dovuta a una scelta di fondo e strategica, cioe' di legare la misurazione dell'impatto con la creazione di valore e farsi aiutare dalle eccellenze accademiche e dalla consulenza'.

Fla-.

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