A2A: presenta bilancio sostenibilita' Milano, quasi 1,5 mld distribuiti su territorio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 ott - In continuita' con l'impegno portato avanti nell'ultimo triennio per l'ascolto delle comunita' nei territori in cui il Gruppo e' presente, nel 2023 il percorso dei Forum Multistakeholder prevede il coinvolgimento di 11 realta' territoriali in Italia per contribuire sinergicamente allo sviluppo sostenibile del Paese. Nell'ambito di questo programma - riferisce una nota - sono state realizzate con gli stakeholder locali progettualita' concrete e 'su misura' per accelerare la transizione ecologica sui territori, anche alla luce degli obiettivi del Piano Industriale del Gruppo.

In particolare, a Milano, l'azienda ha realizzato insieme agli stakeholder aderenti l'iniziativa 'Il potere delle buone abitudini'. A partire da un'indagine SWG sono state offerte attivita' di interpretazione dei risultati, con l'obiettivo di ottenere un quadro di riferimento tra cittadini e sostenibilita' nel territorio, al fine di diffondere in modo capillare consigli e buone pratiche.

Nel contesto dello stesso programma, A2A ha anche promosso la costituzione dell'Advisory Board Consumi Sostenibili per Milano. Ai lavori hanno preso parte i principali stakeholder della Citta', tra Enti e Associazioni: con 12 ore di ascolto e 14 categorie coinvolte, l'Advisory Board ha definito priorita' e azioni per i consumi sostenibili di cittadini e imprese, raccolti all'interno della Carta dei Consumi Sostenibili, che fissa i principi per una transizione calata nel contesto territoriale.

Le iniziative di ascolto hanno gia' coinvolto Cremona, Bergamo, Calabria, Sicilia, Valtellina e Valchiavenna, Brescia, cui si aggiungeranno nel corso dell'anno altri 4 territori: Seregno, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Puglia.

