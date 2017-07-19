A2A: Mazzoncini, pronti ad alimentare nuovo sviluppo data center

'Siamo al posto giusto al momento giusto' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 nov - 'Nel 2025 e' esploso il fenomeno data center e le strategie fatte negli ultimi cinque anni di riposizionamento sull'elettrificazione, oggi ci consentono di dire che siamo nel posto giusto al momento giusto e siamo pronti ad alimentare il nuovo sviluppo di data center'. Lo ha affermato l'ad di A2A, Renato Mazzoncini, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei conti dei 9 mesi e dell'aggiornamento del piano al 2035. 'Nel mondo dell'elettrificazione la curva del consumo sta crescendo perche' i driver crescita sono i data center che e' la domanda aggiuntiva mentre le mobility e le pompe di calore sono sostitutive. In Italia abbiamo richieste di 55 Giga di data center ad oggi; la maggior parte arriva in Lombardia con il 60% della domanda. Altra grande richiesta arriva dalla Puglia. La Lombardia e' una regione core per noi ma abbiamo anche impianti al Sud quindi e' una opportunita'.

Di questi 55 Giga pensiamo andranno a terra un range compreso tra 2,3 e 4,6 e l'energia termica che si puo' recuperare dai data center consente di raddoppiare l'energia per il teleriscaldamento ed e' quindi una grande opportunita''.

