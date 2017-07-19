Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            A2A: Mazzoncini, pronti ad alimentare nuovo sviluppo data center

            'Siamo al posto giusto al momento giusto' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 nov - 'Nel 2025 e' esploso il fenomeno data center e le strategie fatte negli ultimi cinque anni di riposizionamento sull'elettrificazione, oggi ci consentono di dire che siamo nel posto giusto al momento giusto e siamo pronti ad alimentare il nuovo sviluppo di data center'. Lo ha affermato l'ad di A2A, Renato Mazzoncini, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei conti dei 9 mesi e dell'aggiornamento del piano al 2035. 'Nel mondo dell'elettrificazione la curva del consumo sta crescendo perche' i driver crescita sono i data center che e' la domanda aggiuntiva mentre le mobility e le pompe di calore sono sostitutive. In Italia abbiamo richieste di 55 Giga di data center ad oggi; la maggior parte arriva in Lombardia con il 60% della domanda. Altra grande richiesta arriva dalla Puglia. La Lombardia e' una regione core per noi ma abbiamo anche impianti al Sud quindi e' una opportunita'.

            Di questi 55 Giga pensiamo andranno a terra un range compreso tra 2,3 e 4,6 e l'energia termica che si puo' recuperare dai data center consente di raddoppiare l'energia per il teleriscaldamento ed e' quindi una grande opportunita''.

            Lab-.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 12-11-25 12:35:06 (0336)ENE,UTY 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            A2a 2,526 -6,79 13.50.57 2,502 2,591 2,535


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.