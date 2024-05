A2A: Mazzoncini, in Calabria nuovo termovalorizzatore, oltre 150 mln investimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 mag - 'In Calabria stiamo realizzando un termovalorizzatore a Crotone che nasce per gestire 65 mila tonnellate di rifiuti industriali, anche farmaceutici'. Lo ha affermato l'ad di A2A, Renato Mazzoncini, nel corso della conference call di presentazione dei conti del primo trimestre. 'E' in fase di cantiere e si tratta di un investimento importante di oltre 150 mln di euro'. Sempre in Calabria, regione ormai diventata strategica per il gruppo, sul fronte idroelettrico 'stiamo lavorando su dei progetti di pompaggio mai fino ad ora realizzati. Si tratta di un progetto da 50 milioni di euro. Infine sul tema acqua abbiamo delle interlocuzioni aperte con degli operatori e siamo a disposizione per supportare operatori locali.

Stiamo cercando di capire quali possono essere gli spazi di collaborazione'.

