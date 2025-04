A2A: Mazzoncini, continueremo a crescere con investimenti per rinnovabili

'Non entreremo nel nucleare' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Brescia, 29 apr - 'Il nostro piano industriale prevede 4,7 miliardi di euro' di investimenti per le rinnovabili. 'Un miliardo per l'idroelettrico e 3,7 miliardi per nuovi impianti fotovoltaici ed l'eolico. L'obiettivo e' continuare a crescere sulle rinnovabili'. Lo ha affermato l'ad di A2A, Renato Mazzoncini, rispondendo alla domanda di un socio nel corso dell'assise per l'approvazione del bilancio 2024.

'L'ammontare degli investimenti e' importante: continuiamo a crescere', ha sottolineato ricordando che 'un altro pezzo fondamentale e' la rete elettrica: nel piano abbiamo previsto 3,4 miliardi, comprese quelle acquisite da Enel e considerando l'incremento dell'energia che in Lombardia nel 2040 crescera' del 40%'. Sul fronte del nucleare 'non abbiamo intenzione di muoverci, il nostro focus e' l'incrementare le rinnovabili'.

Lab-

(RADIOCOR) 29-04-25 12:00:30 (0353)ENE,UTY 5 NNNN