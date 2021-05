A2A: Mazzoncini, abbiamo cambiato marcia, allineati a pilastri Recovery Fund

"Pronti a infrastrutturare Sud ma con certezze regolatorie" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 mag - 'Col nuovo piano industriale al 2030 siamo stati coraggiosi, abbiamo triplicato gli investimenti e portato la macchina al massimo dei giri. Abbiamo dato una svolta e puntiamo su un raddoppio della velocita' di crescita dell'azienda'. A un anno dalla nomina ad amministratore delegato e direttore generale di A2A, Renato Mazzoncini, fa il punto sulla sua missione nella multiutility controllata dai Comuni di Milano e di Brescia.

'Il primo trimestre - aggiunge, in un colloquio con Radiocor - ha avuto numeri straordinari: abbiamo iniziato a cogliere i frutti di una strategia chiara e di un forte commitment ai tre grandi pilastri del Recovery fund, la transizione energetica, l'economia circolare e la digitalizzazione'. L'ex manager Fs sottolinea anche che 'le aggregazioni territoriali in Lombardia sono state molto importanti ma richiedono troppe risorse di tempo, oggi il gioco non vale piu' la candela' - e lancia un appello al Governo, sul tema dell'infrastrutturazione dell'Italia sia sul fronte delle rinnovabili sia, soprattutto al Sud, sull'economia circolare e dunque sulla filiera ambientale: 'A2A nel suo piano ha previsto investimenti per 6 miliardi ed e' pronta a dare una mano al Paese, ma servono condizioni regolatorie a garanzia degli investimenti, stiamo attenti a non farne sempre e soltanto un tema di autorizzazioni'.

