A2A: in bilancio sostenibilita' Puglia 35 mln valore generato su territorio

Oltre 9 milioni di euro investimenti in infrastrutture (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 lug - A2A presenta il Bilancio di Sostenibilita' Territoriale della Puglia da cui emerge che nel 2023 il valore complessivo generato per il territorio e' stato pari a 35 milioni di euro, in aumento del 35% rispetto all'anno precedente. Gli investimenti in infrastrutture - oltre 9 milioni di euro - sono stati altrettanto significativi nel corso dello scorso anno, in crescita del 54% rispetto al 2022. La generazione di energia da fonti rinnovabili e' un pilastro fondamentale della strategia di A2A. In Puglia, il Gruppo ha prodotto 45 GWh da 22 impianti fotovoltaici (+13% dall'anno scorso) e circa 160 GWh dalle quasi 40 turbine eoliche degli impianti di Serracapriola e Localita' Monte Calvello, con una capacita' installata complessiva di piu' di 80 MW. Durante il 2023, l'impianto a biomassa vegetale di Sant'Agata di Puglia ha prodotto 171 GWh di energia elettrica ed e' stato portato a termine uno studio di fattibilita' per la cessione del calore a un complesso di serre. Complessivamente, sono stateoltre 150.000 le tonnellate di CO2 risparmiate grazie alla produzione da eolico, fotovoltaico e biomassa.

Lab-com

(RADIOCOR) 21-07-24 15:45:54 (0339)ENE 5 NNNN