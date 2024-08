A2a: con Dba Group e Retelit primo progetto italiano per recupero calore da Data center -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 ago - Si e' detta orgogliosa Roberta Neri, presidente di Retelit, 'di investire in questo progetto pionieristico che - primo nel suo genere in Italia - trasformera' il calore generato dal nostro Avalon 3, gia' costruito 100% green, in energia termica per le famiglie del territorio milanese. Con la forte e continua crescita dei data center anche nel nostro Paese, riteniamo fondamentale garantirne uno sviluppo sostenibile, promuovendo un impegno concreto per ridurne l'impatto ambientale", ha aggiunto, sottolineando che "contribuire al progetto di riciclo del calore proveniente da Avalon 3 per fornire riscaldamento alla comunita' locale" e' "un modo per 'restituire' una parte dell'energia che il data center utilizza'. Questo progetto, ha commentato Raffaele De Bettin, Ceo di Dba Group, "e' un'attivita' che rientra in un piu' ampio piano di supporto alla transizione energetica, digitale ed ecologica del Paese, pilastri su cui si basa il nostro Piano industriale al 2026. Il riutilizzo dell'energia e' fondamentale se si desidera puntare concretamente verso un'economia circolare: lo sfruttamento della potenza di un data center come Avalon 3 e' un esempio della giusta via da seguire. Incarichi come questo, insieme ad altri progetti che stiamo portando avanti anche in altri mercati, ci consentono di giocare un ruolo da protagonista al fianco di realta' impegnate come noi nel processo di decarbonizzazione e di contribuire in maniera decisiva al miglioramento dell'ambiente e della qualita' della vita delle persone', ha concluso.

com-mar

(RADIOCOR) 06-08-24 12:09:33 (0330)ENE,UTY 5 NNNN