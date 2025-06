A2A: alla firma cessione reti gas Lombardia ad Ascopiave, dossier da 430 mln -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - Il riassetto, in particolare, prevede la cessione da parte di A2A delle quote di un veicolo societario titolare di un ramo di azienda comprendente per intero un compendio di asset composto da circa 490 mila punti di riconsegna di distribuzione gas relativi agli Atem nelle Province di Brescia, Cremona, Bergamo, Pavia e Lodi, con una Rab 2023 di 397 milioni di euro e un Ebitda 2023 pari a 44 milioni di euro.

L'operazione per A2A arriva peraltro pochi mesi dopo il maxi acquisto di reti elettriche da Enel in Lombardia. Cosa che ha portato a un passaggio di testimone storico per il gruppo controllato dai Comuni di Milano e di Brescia: la Rab elettrica ha superato infatti quella degli asset gas. Del resto, per il ceo Mazzoncini il binomio rinnovabili-elettrificazione e' uno dei principali pilastri del piano e, in generale, del mondo dell'energia in un'ottica di transizione green e di riduzione dei prezzi dell'elettricita' nel medio termine.

Per quanto riguarda Ascopiave l'acquisizione va in scia a una strategia di focus sui business regolati, anche se negli ultimi anni c'e' stato spazio anche per alcuni piccoli investimenti sulla generazione green.

Sempre in tema di reti gas, il mercato guarda al gruppo veneto tra i possibili acquirenti per i pdr che Italgas - causa Antitrust - dovra' cedere dopo la fusione com 2i Rete Gas. Ma i multipli di debito di Ascopiave- a maggior ragione dopo l'operazione con A2A - appaiono un po' "tirati".

