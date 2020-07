5G: Gubitosi, 4G al limite, occorre nuova rete e sgombrare campo da accuse

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)- Roma, 30 lug - "La crescita dei dati aumenta in Italia del 30-40% l'anno, stiamo arrivando al limite naturale del 4G, ci serve rapidamente la nuova rete, e occorre sgombrare il campo dalle accuse rivolte al 5G, accuse, totalmente strumentali che in persone meno informate possono attecchire". Lo ha detto Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim, intervenendo alla cerimonia conclusiva della 5G Academy, evento in diretta streaming a cura di Capgemini e Universita' degli Studi di Napoli Federico II. "Si parla - ha proseguito - di rete unica nazionale nel programma del governo, si parla di 5G che va visto non da solo ma in un contesto di tecnologie, non si puo' parlare di una singola tencologia, il 5G si integra con fibra, porta i dati ai data center, sara' collegato a edge computer"

Oltre che sulla parte di offerta digitale, ha aggiunto Gubitosi, "bisogna lavorare sulla domanda di digitale, il Covid e' stato un'opportunita' che ha accelerato quello che sarebbe successo". Ancora pochi, ha detto l'ad di Tim, ad esempio usano la rete come strumento per interfacciarsi con la Pa: "qui bisogna lavorare, e c'e' molto da lavorare anche sulla scuola". L'Italia "dopo il lockdown ha bisogno di digitale, credo che questo sia condiviso anche dalla politica". Sul fronte delle aziende, "dovremmo fare grande un sforzo come mondo delle tlc, le aspettative sono cresciute, dobbiamo chiudere il digital divide, sul 5G siamo terzi in Europa, e' molto importante non perdere tempo e mantenere questo vantaggio".

Sim

(RADIOCOR) 30-07-20 12:57:22 (0360) 5 NNNN